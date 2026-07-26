Під воду пішов суховантаж Golden Leо, який ішов під прапором Гвінеї-Бісау

У неділю, 26 липня, біля Одеси внаслідок російського обстрілу затонув іноземний суховантаж Golden Leo. Судно пішло під воду через тиждень після ракетної атаки росіян, яка сильно пошкодила корабельні конструкції, повідомили у пресслужбі Адміністрації судноплавства.

«Унаслідок атаки Росії судно отримало значні пошкодження конструкцій корпусу та надбудови, що призвело до втрати його морехідного стану та подальшого затоплення», – повідомили у пресслужбі Адміністрації судноплавства.

На відео, оприлюднених місцевими телеграм-каналами, видно корабель, частина якого вже перебуває під водою. На кадрах судно починає перекидатися. На фото, яке поширив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, видно, що Golden Leo лежить на воді дном доверху.

Суховантажне судно Golden Leо, яке йшло під прапором Гвінеї-Бісау, потрапило під російський обстріл 19 липня. Внаслідок ракетної атаки там загинули десятеро людей – девʼять членів екіпажу та український лоцман. Ще вісьмох людей вдалося евакуювати.

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Зазначається, що російська ракета влучила по судну під час його виходу морським коридором з порту Чорноморськ. Про атаку поінформували Міжнародну морську організацію та турецького судновласника.