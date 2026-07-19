Росіяни вдарили крилатими ракетами по цивільному іноземному судну

Російські військові трьома крилатими ракетами атакували цивільне суховантажне судно GOLDEN LEO, що ходило під прапором Гвінеї-Бісау. Внаслідок удару є загиблі. Про це у неділю, 19 липня, повідомили Військово-морські сили ЗСУ, які були залучені до рятувальної операції.

За даними ВМС, судно, що належить Туреччині, виходило із зони бойових дій із вантажем збіжжя. Російські крилаті ракети влучили у правий борт надбудови, внаслідок чого на судні виникла пожежа. Внаслідок атаки загинули п'ятеро моряків, ще п'ятьох членів екіпажу розшукують.

На допомогу прибули підрозділи Військово-морських сил ЗСУ та Морської пошуково-рятувальної служби. Із палаючого судна вдалося евакуювати вісьмох людей, їх госпіталізували до лікарні в Одесі.

«Це черговий цілеспрямований удар Росії по беззбройному цивільному судну під іноземним прапором, що не становило жодної воєнної загрози. Атака є актом терору проти мирного судноплавства та грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права», – наголосили у ВМС.

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Нагадаємо, 18 липня російські війська завдали удару по торговельному судну під прапором Антигуа і Барбуди, що перебувало у порту на Одещині. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще троє дістали поранення.