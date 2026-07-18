Під час ліквідації наслідків атаки на портову інфраструктуру Одещини росіяни завдали повторного удару

У суботу, 18 липня, російські окупанти вчергове атакували портову інфраструктуру Одеської області. Під удар потрапило одне з іноземних торгівельних суден, яке перебувало в порту Одещини, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За даними посадовця, росіяни вдарили по торгівельному судну під прапором Антигуа і Барбуда. Стан корабля Капер не уточнив.

«На жаль, загинула одна людина, ще троє отримали поранення та були госпіталізовані. Щирі співчуття рідним загиблого. Постраждалим надається уся необхідна медична допомога», – повідомив голова ОВА.

Також внаслідок масованої атаки пошкоджені обʼєкти портової інфраструктури – будівлі, склади та резервуари. Станом на 11:00 постраждалих там немає.

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За даними Олега Кіпера, під час ліквідації наслідків атаки росіяни завдали повторного удару, внаслідок чого постраждала рятувальна спецтехніка. Ніхто з рятувальників не постраждав.

Нагадаємо, 16 липня росіяни завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок чого двоє людей загинули. Ще девʼятеро отримали поранення.