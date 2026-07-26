На мітинг зібралися десятки львів'ян

У неділю увечері, 26 липня, під час мітингу на підтримку Михайла Федорова десятки львів’ян пройшли ходою центром міста. Мітингувальники тримали плакати та вигукували гасла. Це вже 11 день, коли люди виходять на вулиці зі своїми вимогами.

Акція на підтримку Михайла Федорова розпочалася вже традиційно на площі біля пам’ятника Тарасові Шевченку в центрі Львова. Десятки львів’ян прийшли з плакатами. Вимоги учасників мітингу залишаються незмінними – повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Після озвучення вимог на площі учасники заходу пройшлися ходою центром Львова, вигукуючи гасла: «Нам потрібен Федоров!», «Зміни – зараз!».

Мітингувальники йдуть ходою і скандують вимоги (відео threads.com/romana.skoropad)

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Аналогічні акції також відбуваються у Києві, Харкові, Одесі, Івано-Франківську, Рівному, Луцьку та інших містах України.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада відправила у відставку прем’єр-міністерку Юлії Свириденко та разом з нею весь уряд. З 16 липня у центрі Львова відбуваються акції з вимогою повернути Михайлу Федорову посаду міністра оборони. Президент повідомив, що запропонував Михайлу Федорову нову посаду, однак той публічно заявив, що готовий повернутися лише міністром оборони.