Володимир Зеленський запропонував Федорову посаду віцепремʼєр-міністра з військових інновацій

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що пропонував кілька посад колишньому міністру оборони Михайлу Федорову. За словами Зеленського, остання пропозиція стосувалася призначення Федорова на пост віцепремʼєр-міністра з військових інновацій.

Під час пресконференції з премʼєр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном у Києві 23 липня Володимир Зеленський повідомив, що висунув Михайлу Федорову кілька пропозицій посад замість портфеля міністра оборони. Скільки саме таких пропозицій отримав Федоров, зеленський не уточнив.

«Я запропонував йому кілька посад. Остання посада — віцепрем'єр з військових інновацій. Дуже важливо, що повинна бути координація з керівництвом Міноборони, з керівництвом нашої армії, Генштабом та безумовно з президентом України. Ми повинні робити це кожного дня. Я запропонував йому це», – сказав Зеленський.

Чи прийняв цю пропозицію Михайло Федоров, президент не уточнив.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, відставка Федорова з посади міністра оборони викликала резонанс в суспільстві та хвилю протестів, які тривають з 16 липня у низці міст України. Спершу мітингарі вимагали поновити Федорова на посаді, а згодом домоглися звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Проти Сирського почали виступати після того, як Федоров заявив, що його звільнили на тлі конфлікту з головкомом.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

20 липня Financial Times із посиланням на джерела, ознайомлені з ситуацією, повідомило, що Михайло Федоров отримав від Володимира зеленського кілька посад замість портфеля міністра оборони. Серед пропозицій – місце у Раді національної безпеки та оборони України. За даними видання, посада передбачала прямий доступ до президента та мандат на нагляд за оборонними інноваціями.

Втім, Федоров відмовився від цієї пропозиції. Співрозмовники видання зазначають, що він розглядає тільки роботу в міністерстві оборони.

Вже 21 липня Володимир Зеленський повідомив, що запропонував Михайлу Федорову нову посаду, проте не уточнив, яку. За словами президента, запропонована позиція «є достойною» та дозволить обʼєднати технологічну складову України.