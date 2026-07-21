Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову нову посаду

Ввечері вівторка, 21 липня, у вечірньому зверненні президент повідомив про звільнення Олександра Сирського та призначення на посаду Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Крім того, він розповів, що запропонував колишньому міністру оборони Михайлу Федорову нову посаду.

«Була ще сьогодні у мене зустріч з Михайлом Федоровим. Я запропонував Михайлу достойну позицію у владі, яка дозволила б об’єднати технологічну складову нашої держави, забезпечити її розвиток», – сказав президент.

Однак Володимир Зеленський не розкрив деталей щодо можливого призначення Михайла Федорова. Водночас радник президента Дмитро Литвин повідомив, що Федоров та Зеленський ще продовжать переговори.

У своєму телеграм-каналі Михайло Федоров привітав Михайла Драпатого з призначенням на посаду головкома, а також повідомив, що подзвонив Олександру Сирському.

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«Вітаю генерал-майора Драпатого з визначенням на посаду Головнокомандувача Збройних сил України! Це нове повітря й нова надія в боротьбі вільних людей за свободу та справедливість. Голос змін, який не можна було не почути. Тепер високі очікування українців необхідно виправдати чіткою візією завершення війни за Незалежність, сильною командою та рішучими діями, спрямованими на збереження життів наших воїнів, роботизацію фронту, завдання асиметричних ударів і виснаження російської економіки. Зателефонував генералу Олександру Сирському та подякував за захист Київщини, Харківську операцію та інші історичні битви. Це вже важлива частина історії України. Але потрібно рухатися ще швидше та писати нові розділи, виправивши всі попередні помилки», – написав Михайло Федоров.

Нагадаємо, відставка Михайла Федорова спричинила хвилю протестів, які протягом шести днів відбуваються у багатьох містах України. Спочатку учасники акцій вимагали поновити Федорова на посаді, а згодом почали закликати до звільнення Сирського.

18 липня Володимир Зеленський повідомив, що провів розмови з Олександром Сирським та Михайлом Федоровим. Президент запевнив, що чує думку українців.

21 липня Володимир Зеленський повідомив, що ухвалив рішення про звільнення Олександра Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ. На цю посаду президент призначив генерал-майора Михайла Драпатого, який обіймав посаду Командувача обʼєднаних сил ЗСУ.