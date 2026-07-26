Андрій Сибіга наголошує, що РФ продовжує відкидати шлях до миру

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заклик президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва зупинити російсько-українську війну. Про це він написав у соцмережах в неділю, 26 липня.

«Цінуємо заклики президента Касим-Жомарта Токаєва до Путіна про те, що настав час зупинити війну. Реалістичне, вчасне та мудре звернення», – ідеться в повідомленні.

Сибіга нагадав, що Україна пропонувала зупинити війну вздовж нинішньої лінії фронту та перейти до дипломатії, але «Кремль продовжує відкидати цей чіткий шлях до миру».

«Речник Путіна вже відкинув і пропозицію президента Казахстану. Підсумок такий: Москва має відчути більший тиск, перш ніж погодиться на реалістичні пропозиції щодо миру», – заявив дипломат.

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Нагадаємо, 25 липня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв зустрівся з російським диктатором Владіміром Путіним і закликав його «заморозити» російсько-українську війну та «повернутися до Стамбульської формули 2.0, оскільки там було досягнуто значних результатів». Також Токаєв заявив, що не розуміє причин війни РФ проти України, назвавши її «міждержавним конфліктом».

Під час свого виступу Токаєв повторив низку тез російської пропаганди. Зокрема, він назвав загиблих українців і росіян «генофондом братніх народів», а також заявив, що війна нібито вигідна «противникам Росії та української держави».

Окрім того, президент Казахстану також зазначив, що Путін проявив «максимум дипломатичної гнучкості» під час переговорів із США на Алясці.

Через кілька годин речник Кремля Дмітрій Пєсков повідомив, що Путін детально поінформував Токаєва про перебіг так званої «спеціальної військової операції». Водночас він заявив, що, зважаючи на позицію Києва, «заморожування» війни наразі неможливе.

Пєсков також нагадав, що «умови» припинення бойових дій Міністерство закордонних справ РФ виклало ще два роки тому.

«Вони зрозумілі та послідовні. Тому все це може припинитися вже сьогодні до кінця доби, якщо київський режим ухвалить відповідні рішення», – заявив кремлівський речник.

Нагадаємо, 25 липня президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Владімір Путін готує умови для розширення мобілізації в Росії. За словами президента, з початку 2026 року втрати російських військ сягнули майже 225,5 тис. окупантів, тоді як до лав збройних сил РФ за цей самий період стали 221 тис. військових.

Також українській розвідці відомо, що Росія хоче отримати ще 30 тис. північнокорейських військових та нові пускові установки для балістичних ракет із КНДР для продовження війни проти України.