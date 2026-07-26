Уночі горів будинок у селі Бісковичі

У ніч на неділю, 26 липня, горів приватний будинок у селі Бісковичі біля Самбора на Львівщині. У результаті пожежі загинула 69-річна мешканка будинку.

За даними ДСНС Львівщини, пожежа сталася близько 2:20 ночі в цегляному житловому будинку в с. Бісковичі Самбірського району. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів дах будівлі вже був повністю охоплений вогнем. Існувала загроза поширення вогню на поруч розташовані будівлі.

Під час гасіння пожежі в будинку вогнеборці виявили тіло 69-річної жінки, яка там проживала.

Пожежу гасили близько години. Причини займання встановлюють фахівці.

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