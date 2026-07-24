Портрет Роксолани, яку через суд намагаються арештувати

Львівський історичний музей не повертатиме достроково 605 музейних предметів з виставки у Польщі через судовий позов щодо арешту двох картин. Спадкоємці Любомирських заявили права на дві роботи, що колись належали їхній родині, і через суд домагаються, щоб полотна не повертали в Україну до завершення судового розгляду щодо права власності на них. ZAXID.NET зʼясував, як цей інцидент пояснюють у музеї та обласному департаменті культури.

Йдеться про олійний портрет Роксолани невідомого автора XVI століття та «Портрет юнака», написаний 1850 року Алоїзом Рейханом. Вартість цих картин оцінюють приблизно у 150 тисяч злотих (1,7 млн грн). Представники спадкоємців Любомирських стверджують, що вони походять із колишньої колекції їхнього предка Анджея Любомирського.

Цікаво, що про цей міждержавний конфлікт повідомив не сам музей чи українська влада, а польська газета Rzeczрospolita. Вже як реакцію на запит журналістів на сторінці Львівського історичного музею 24 липня написали, що дізналися від Музею Центрального Помор’я у Слупську, де відбувається виставка, про судовий позов ще 22 липня.

«Наголошуємо, що історичні процеси переміщення культурних цінностей у XX столітті, зокрема внаслідок рішень радянської влади після Другої світової війни, не можуть ототожнюватися з діями незалежної України чи українських музейних установ. Львівський історичний музей є державним зберігачем Музейного фонду України та несе відповідальність за його належне збереження. Ми висловлюємо повагу до польської правової системи та сподіваємося на неупереджений і справедливий розгляд справи відповідно до норм міжнародного права, музейної етики та чинного законодавства», – написали на сторінці музею.

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Водночас там зазначили, що наразі виставка продовжує роботу відповідно до затвердженого графіка, тобто до 18 жовтня, як анонсувалося під час відкриття.

«Ситуація перебуває на контролі українських дипломатів, які у межах своїх повноважень здійснюють необхідний супровід справи та взаємодію з польською стороною. Львівський історичний музей очікує завершення всіх необхідних правових процедур та розраховує, що після завершення експонування всі музейні предмети, включно із зазначеними двома картинами, будуть безпечно повернуті до України», – вказано у повідомленні.

Як зазначила ZAXID.NET заступниця директора Львівського історичного музею Галина Скоропадова, музей вивчає документи і діятиме виключно у правовому полі: «Ми повідомили всім, кому належить: нашому органу управління – Львівській обласній раді, департаменту культури, ОВА, Мінкульту, посольству і консульству у Гданську».

На запитання, чому виставку не закінчать достроково Галина Скоропадова сказала: «Поки що немає прецеденту. Так, є позов, але ще немає судового рішення».

Директор Львівського історичного музею Роман Чмелик на відкритті виставки у Слупську (фото Музею Центрального Помор’я)

Оскільки представлена на виставці музейна колекція є частиною державного Музейного фонду України, дозвіл на її вивезення за кордон видає Міністерство культури через посередництво обласного профільного департаменту. Керівниця департаменту з питань культури, національностей та релігій ЛОВА Ірина Гаврилюк повідомила ZAXID.NET, що департамент лише видає наказ за листом міністерства культури, коли вже все погоджено.

І музею, і департаменту культури відомо, що це не перша ситуація із претензіями поляків на експонати з України. Та ж Rzeсzроsроlita наводить як приклад виставку «Геній Львова. Давній Львів як осередок мистецтва та його художні колекції» з фондів Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького, яку експонували на межі 2023–2024 років у Королівському замку у Варшаві. Тоді представники Любомирських через суд намагалися затримати 12 картин, вартість яких оцінили в 1,2 млн злотих. У результаті виставку закрили раніше на два тижні, а картини повернули в Україну.

Проте українські посадовці і далі не бачать загрози посягань на культурну спадщину.

«Це політичні провокації. Наразі не було прецедентів, коли наші експонати затримували за кордоном. Я не думаю, що до такого дійде. Ці цінності є в державному фонді України, власником є держава Україна, а не якась приватна особа», – впевнена Ірина Гаврилюк.

Її заступниця, яка зараз заміняє директорку на час відпустки, відмовилася коментувати більше, зазначивши, що офіційний брифінг буде у понеділок. Те саме відповів профільний заступник голови Львівської ОВА Іван Собко.

ZAXID.NET звернувся за коментарем до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. Там порадили написати інформаційний запит.

Нагадаємо, виставку «Пограниччя Європи – зі скарбниці Львівського історичного музею» відкрили 10 червня у Музеї Центрального Помор’я в Слупську. Там експонують 605 музейних предметів з Львівського історичного музею: живопис, предмети археології, військове озброєння та інші артефакти.

Любомирські – впливовий князівський рід Речі Посполитої, який володів великими маєтками на території сучасної Польщі та України. Представники були меценатами, політиками, військовими й колекціонерами. У 1823 році Генріх Любомирський передав у Національний заклад імені Оссолінських («Оссолінеум») у Львові свою величезну художню колекцію. На її основі створили Музей князів Любомирських, що став окремою частиною Оссолінеуму.