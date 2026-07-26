Внаслідок атаки також постраждала місцева АЗС

У неділю, 26 липня, російські окупанти вдруге від початку доби атакували Запоріжжя. Під удар керованих авіабомб потрапила цивільна інфраструктура міста, є загиблий та поранені, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Перший удар по місту росіяни здійснили близько 10:00 26 липня. Тоді окупанти атакували Запоріжжя ударним дроном. Внаслідок удару постраждали 38-річний та 25-річний чоловіки.

Другий удар росіяни здійснили керованими авіабомбами. Під атаку потрапив один з обʼєктів цивільної інфраструктури.

На фото, оприлюднених Запорізькою ОВА, видно, що через атаку загорівся автомобіль. Також пошкоджень зазнали будівлі, розташовані поруч із місцем влучання. На кадрах видно пошкоджену будівлю місцевої АЗС.

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Внаслідок атаки загинув чоловік. Ще шестеро людей зазнали поранень.

Згодом у пресслужбі ОВА повідомили, що росіяни також атакували освітній заклад в Запоріжжі. На відео, яке оприлюднили у пресслужбі адміністрації, видно пошкоджену будівлю Запорізького професійного коледжу моди і стилю.

Нагадаємо, 19 липня росіяни атакували КАБом пʼятиповерхівку у Запоріжжі. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще чотирьох із травмами госпіталізували.