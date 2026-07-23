Бійцям належно не постачають воду, їжу та медикаменти

Військовослужбовці 1-го батальйону 108-ї окремої бригади територіальної оборони записали відеозвернення із позицій на Запорізькому напрямку, у якому заявили, що утримують позиції понад шість місяців. Бійці зазаначили, що вони виснажені, мають проблеми із забезпеченням їжею, питною водою, медикаментами та потребують ротації.

Бійці 1-го батальйону 108-ї бригади ТрО, яка перебуває в оперативному підпорядкуванні 118 окремої механізованої бригади 17-го армійського корпусу угруповання військ «Південь», опублікували відеозвернення із позицій на Запорізькому напрямку. У ньому вони стверджують, що перебувають на передовій понад шість місяців, та просять про ротації, бо не можуть нести далі службу через фізичне та моральне виснаження.

«Ми знаходимося три, шість, сім, а хтось і вісім місяців на позиціях без ротації. Останні місяці немає надійного забезпечення і можливості, щоб вижити. Немає ні води, ні їжі – дуже важко доставляти, тому що обрізана логістика. Враховуючи наш фізичний і моральний стан, нам важко нести бойове чергування. Звертаємося до українського небайдужого суспільства про максимальний розголос і довести до командування, що нам потрібна якомога швидша ротація або вивід. Дякуємо заздалегідь усім небайдужим. Слава Україні!», – говорить один з бійців.

Син 56-річного бійця Олександра Шмакова – Іван Шмаков – розповів ZAXID.NET, що родичі бійців 1-го батальйону 108-ї бригади ТрО не можуть вийти на зв'язок із командиром бригади та отримати належної реакції.

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За словами Івана Шмакова, його батько перебуває на позиції із 10 січня 2026 року без ротації. Станом на 23 липня це понад шість місяців.

«Фізично він уже не може сидіти на позиціях. Місяць тому у батька був мікроінсульт, у нього відняло всю ліву частину тіла. Крім того, він астматик», – каже син військового.

За його словами, усі бійці, а це приблизно 15 людей, перебувають у вкрай виснаженому стані, а їжу та питну воду не доставляють.

«Військові кажуть, що вже всіх мишей поїли. Всі воїни схудли десь у два рази. Вони виглядають як в часи Голодомору», – розповів Іван Шмаков.

56-річний боєць Олександр Шмаков - до виходу на позиції та зараз

Племінниця 29-річного військового Максима Геймура – Єлизавета Шкрябіна – розповіла, що її дядько знаходиться на позиції вже понад 9 місяців. Вона підтверджує, що сконтактувати з командиром не вдається: «Нас пересилають з номера на номер».

Ситуація з їжею критична: раз в певний час бійцям дроном передають продукти, однак дрон витримує лише певну вагу, тому їжі доставляють обмаль.

«Хлопці сидять без їжі по десять днів. Вони дуже слабкі і непритомніють. Розтягують ту їжу, бо не знають коли наступний раз поїдять», – розповіла Єлизавета Шкрябіна.

29-річний боєць Максима Геймура - до виходу на позиції та зараз

Попри це, за її словами, бійці надалі виконують бойові завдання. Військові поширюють відеозвернення та просять розголосу, аби командування посприяло вирішення критичної ситуації.

ZAXID.NET звернувся за коментарем до 118 окремої механізованої бригади, однак на момент публікації матеріалу відповіді редакція ще не отримала. Після отримання коментаря матеріал буде доповнений.

Нагадаємо, у травні 2026 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українська армія має можливість організувати систему ротацій військовослужбовців кожні два місяці. За його словами, командування проаналізувало наявний особовий склад і має всі умови, щоб забезпечити регулярну заміну бійців на передовій. Також Сирський повідомив, що контроль за проведенням ротацій здійснюватимуть щомісяця.