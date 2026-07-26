27 липня у Львові прогнозують грози та град

У понеділок, 27 липня, синоптики прогнозують погіршення погоди у Львові та області. Вдень очікуються грози та град.

За даними Львівського регіонального гідрометцентру, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасні дощі, місцями значні, грози, подекуди град. Вітер південно-західний 9 – 14 м/с, вдень пориви, місцями шквали 17 – 22 м/с.

Температура по області вночі 13 – 18°, вдень 22 – 27° тепла. Температура у Львові вночі 15 – 17°, вдень 24 – 26° тепла.

Мерія закликала мешканців бути обачними під час перебування на вулиці, не залишати транспортні засоби під деревами, рекламними конструкціями та лініями електропередач, а також стежити за повідомленнями про зміну погодних умов.

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У разі виникнення надзвичайних ситуацій необхідно звертатися до екстрених служб за номером 101 або на гарячу лінію міста 15 – 80.