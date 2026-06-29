Дитина перебуває в реанімації

Під час грози у понеділок, 29 червня, у передмісті Львова Брюховичах блискавка уразила 6-річну дівчинку. Батьки оперативно привезли дитину в лікарню Святого Миколая. Зараз вона в реанімації.

«Унаслідок ураження блискавкою госпіталізована 6-річна дівчинка. Зараз вона перебуває в реанімації під наглядом лікарів. Стан стабільний. Видимих слідів ураження немає», – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

У Центрі екстреної меддопомоги та медицини катастроф ZAXID.NET повідомили, що випадок трапився у Брюховичах. Батьки вирішили не гаяти часу і самі доставили дитину в медзаклад. За інформацією поліції, інцидент трапився у селі Бірки, що поруч із Брюховичами, о 16:00. Блискавка влучила у парасольку, яку тримала дитина.

«Вони зателефонували на 103 і спитали, куди їм везти дитину. Наші фахівці порадили їхати в дитячу лікарню на вул. Пилипа Орлика і попередили медзаклад, щоб готували мультилікарняну команду», – розповіла ZAXID.NET речниця Центру Тетяна Андрєєва.

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У пресслужбі Першого медобʼєднання Львова повідомили, що дитину шпиталізували близько 17:00. Їй провели усі необхідні обстеження, включно з компʼютерною томографією та електрокардіографією.

«Дівчинка перебуває у стані середньої важкості у відділенні інтенсивної терапії та анестезіології лікарні. У найближчу добу дитина перебуватиме під постійним кардіоспостереженням», – розповіла анестезіологиня лікарні Святого Миколая Поліна Устиянович.

Нагадаємо, 29 червня після сильної спеку Львів накрила раптова гроза зі шквалом. Деякі вулиці затопило водою, сильні пориви вітру знесли дахи, повалили дерева і металеві опори. Наслідки вже ліквідовують.