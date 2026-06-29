У соцмережах публікують наслідки негоди

У понеділок, 29 червня, внаслідок грози у Львові багато львівських вулиць затопило водою. У соцмережах публікують наслідки негоди. Зокрема через сильні пориви вітру знесло частину даху Шевченківської адміністрації та побило вікна в будівлі, на вулиці Варшавській під час бурі впав світлофор, на багатьох вулицях впали дерева та перекрили рух.

Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, повідомлення про повалені дерева надійшло зокрема на вулицях Коперника та Єфремова. Неподалік парку Франка дерево впало на тролейбус. Також біля церкви Святого Юра впало дерево та пошкодило контактну мережу.

Неподалік парку Франка дерево впало на тролейбус/Відео телеграм-каналу «Так люблю той Львів, що бракує слів»

Відео фейсбук Facebook сторінки «Львів столиця епох»/наслідки негоди на вулиці Коперника

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Зафіксовано також обриви контактної мережі на вулиці Соломії Крушельницької, на кільці Чорновола – Липинського, на перехресті Степана Бандери – Коперника та біля зупинки «Соборна» на вулиці Івана Франка. На Липинського також тимчасово відключена напруга. На перехресті Варшавська – Тунельна впав світлофор.

Фото Андрія Садового

«Прошу всіх усіх бути максимально обережними. Не ховайтеся під деревами, не наближайтеся до обірваних дротів і пошкоджених конструкцій. Усі міські служби працюють. Щойно погода дозволить безпечно виконувати роботи, розпочнемо ліквідацію наслідків», – зазначив Андрій Садовий.

Як повідомив заступник міського голови Андрій Москаленко, внаслідок негоди знесло частину даху Шевченківської адміністрації та побило вікна в будівлі. Після завершення негоди розпочнуть ліквідацію наслідків.

Внаслідок негоди тимчасово також не курсують трамвайні маршрути № 1, 2, 3, 4, 8 та 9.

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Фото телеграм-каналу «Так люблю той Львів, що бракує слів». У лісі Брюховичі-Збиранка впало дерево на дорогу та заблокувало рух

На перехресті Липинського-Замарстинівської впало дерево. Відео телеграм-каналу «Варта»

Начальник Личаківської районної адміністрації Юрій Лукашевський повідомив, що на вул. Левицького, 9 через повалене дерево тимчасово перекрито рух транспорту. На місці працюють рятувальники ДСНС та районні служби. Об'їзд організовано через вул. Конопницької.

Фото Юрія Лукашевського

Відео телеграм-каналу «Варта»

Після негоди у Львові комунальні служби зафіксували 30 повалених дерев і три великі зламані гілки. Про це згодом повідомив міський голова Андрій Садовий.

Фото Андрія Садового

Найбільших пошкоджень зазнав Галицький район, де впало дев'ять дерев. У Шевченківському районі негода повалила ще сім дерев, а також пошкодила сім автомобілів. Наразі на місцях працюють аварійні та комунальні служби. Фахівці розкряжовують повалені дерева, очищають дороги й тротуари, відновлюють контактну мережу та усувають інші наслідки негоди.