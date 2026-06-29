У будівлі адміністрації зірвало дах та вибило вікна

Ввечері понеділка, 29 червня, у Львові відбулося позапланове засідання міської комісії з питань надзвичайних ситуацій щодо ліквідації наслідків негоди. Найбільшої шкоди гроза завдала будівлі Шевченківської адміністрації, на її відновлення треба понад 4 млн грн. Про це інформує пресслужба ЛМР.

Як повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, найбільше від негоди постраждали Шевченківський та Галицький райони. У місто повалено близько 90 дерев. Значних пошкоджень зазнали будівля Шевченківської районної адміністрації на вул. Липинського та житловий будинок на вул. Корінній, 3. За попередніми підрахунками, на відновлення цих двох будівель необхідно близько 6 млн грн.

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За словами голови Шевченківської районної адміністрації Ірини Джурик, шквальний вітер зірвав покрівлю на будівлі у двох місцях. Загальна площа пошкодження становить близько 800 м². Також вибиті 12 вікон у службових кабінетах та велике металеве вітражне вікно з першого по четвертий поверх.

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«Попередньо на відновлення даху необхідно 3 млн грн, а на відновлення всіх вікон, зокрема вітражного, – 1 млн 100 тис. грн», – уточнила Ірина Джурик.

Вибиті вікна у Шевченківській адміністрації (фото ЛМР)

На житловому будинку на вул. Корінній, 3 площа пошкодженого даху становить близько 520 м². Орієнтовна вартість відновлювальних робіт – 1 млн 800 тис. грн.

На ліквідацію наслідків негоди місто виділить гроші із резервного фонду.

Нагадаємо, у Львові через шквальний вітер і грозу 29 червня в різних частинах міста пошкоджені дахи, лінії електропередач, повалені дерева. Гроза спричинила підтоплення на кількох вулицях. Комунальні служби прибирають повалені дерева та оперативно ліквідовують наслідки негоди. У Брюховичах блискавка уразила 6-річну дівчинку, вона в лікарні під наглядом медиків.