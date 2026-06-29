Діти рятуються від аномальної спеки у сухому фонтані у центрі Львова. Фото дня
29 червня діти та дорослі бігають по сухому фонтану у центрі Львова біля оперного театру, рятуючись від аномальної спеки, яка тримається у місті уже кілька днів. У сухому фонтані немає чаші, тому люди можуть ходити поміж струменями води. За прогнозами синоптиків позначки термометрів можуть сягнути 40°С тепла, а температура повітря останні дні б’є історичні рекорди.
Фото ZAXID.NET.
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