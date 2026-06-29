У Львові синоптики зафіксували черговий температурний рекорд
Востаннє рекорд цього дня спостерігали у 1963 році
29 червня у Львові синоптики прогнозують до 35–39°
У неділю, 28 червня, у Львові зафіксували черговий температурний рекорд. Максимальна температура повітря вдень становила 35,8° тепла. Про це повідомили у Львівському центрі гідрометеорології.
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За інформацією синоптиків, попереднє максимальне значення для цього дня спостерігалось у 1963 році і становило 32,8° тепла.
Зазначимо, у понеділок, 29 червня, у Львові синоптики прогнозують до 35–39°.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Нагадаємо, у суботу, 27 червня, на Львівщині також фіксували температурний рекорд. Максимальна температура повітря досягла +32,4°С.
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