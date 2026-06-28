У Львові зафіксували максимально високу температуру за останні 65 років
Востаннє рекорд цього дня спостерігали 1961 року
У неділю очікується ще більша спека
У суботу, 27 червня, на Львівщині зафіксували черговий температурний рекорд. Максимальна температура повітря досягла +32,4°С. Про це повідомили у Львівському центрі гідрометеорології.
За інформацією синоптиків, попереднє рекордне значення для цього дня спостерігалось у червні 1961 року. Тоді температура піднялася до +31,9° С.
До слова, у неділю, 28 червня, очікується 35–37°.
Найближчими днями у Львові та на Львівщині до 1 липня прогнозують надзвичайну спеку до 40°С.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
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