У неділю очікується ще більша спека

У суботу, 27 червня, на Львівщині зафіксували черговий температурний рекорд. Максимальна температура повітря досягла +32,4°С. Про це повідомили у Львівському центрі гідрометеорології.

За інформацією синоптиків, попереднє рекордне значення для цього дня спостерігалось у червні 1961 року. Тоді температура піднялася до +31,9° С.

До слова, у неділю, 28 червня, очікується 35–37°.

Найближчими днями у Львові та на Львівщині до 1 липня прогнозують надзвичайну спеку до 40°С.

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