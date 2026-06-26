Місцями спека може посилитися до 40°С

Найближчими днями у Львові та на Львівщині прогнозують надзвичайну спеку до 40°С. Львівський гідрометцентр оприлюднив детальний прогноз погоди із 27 червня по 1 липня.

«В зв’язку з тривалим періодом антициклональної погоди та надходженням з території Європи жаркої повітряної маси очікується подальше підвищення температури повітря: 28–30 червня вдень сильна спека 35–38°, місцями надзвичайна спека до 40° тепла. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств, руху автомобільного та електротранспорту, негативно впливатимуть на життєдіяльність населення», – пишуть синоптики.

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У суботу, 27 червня, у Львові та області буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі 14–19°С, вдень 30–35°С тепла.

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У неділю, 28 червня, у Львові та області очікується сонячна погода, без опадів. Вдень – 35°С тепла, вночі – 22°С тепла. Місцями спека може посилитися до 40°С.

У понеділок, 29 червня, у Львові та області опадів не прогнозують, день позначки термометра показуватимуть близько 37°С тепла, вночі – 24°С тепла. Місцями спека може посилитися до 40°С.

У вівторок, 30 червня, у Львові та області опадів не буде, вдень – близько 37°С тепла, вночі – 25°С тепла. Місцями спека може посилитися до 40°С.

У середу, 1 липня, у Львові та області температура повітря знизиться до 31°С тепла, можливі короткочасні дощі, вночі – до 21°С тепла.

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Із 26 червня хвиля аномальної спеки пошириться на Україну – найспекотніше очікується на заході країни – до 38°С тепла. Аномальна спека триматиметься протягом кількох днів, а потім прийде різке похолодання.

З детальним прогнозом синоптиків для різних областей України із 26 червня по 4 липня можна ознайомитися за посиланням. Раніше ми також повідомляли, як допомогти організму швидше адаптуватися до спеки і не почуватися розбитим.