Аномальна спека до +38°С накриє Україну вже на вихідних

Аномальна спека до 38°С накриє Україну вже на вихідних та триватиме кілька днів, після цього очікується різке зниження температури. Синоптики Українського гідрометеорологічного центру детальніше розповіли про погоду із 26 червня по 4 липня.

За прогнозами синоптиків, найбільша спека очікується на заході України. У п’ятницю, 26 червня, у західних областях місцями до 34°С (найспекотніше на Закарпатті), на півдні – до 29°С тепла, на іншій території України вдень до 25–27°С тепла.

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У суботу, 27 червня, у західних областях вдень до 31–35°С тепла, на півдні – денний максимум становитиме від 29 до 31°С тепла, у центрі та на півночі – до 29°С тепла, а на сході – до 28°С тепла.

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У неділю, 28 червня, найспекотніше буде у західних областях – до 36°С тепла, у центральних областях – до 34°С тепла, на півночі – до 31°С тепла, на півдні місцями до 34°С тепла. На сході денна температура становитиме від 29 до 32°С тепла.

У понеділок, 29 червня, спека набиратиме оберти, у західних областях – до 37°С тепла, у центрі країни – до 35°С тепла, на півдні – до 37°С тепла. На іншій території України також спекотно – понад 30°С тепла.

У вівторок, 30 червня, у західних областях до 38°С тепла, комфортнішою буде температура на сході – до 30°С тепла. У інших областях країни понад 30°С тепла.

У середу, 1 липня, в Україні ще зберігатиметься спека до 35°С тепла, найспекотніше буде на заході країни. Із 2 липня погода різко зміниться і замість спеки прийде похолодання, в середньому до максимальних 25°С тепла на заході країни. До 4 липня температура може зменшитися ще на кілька градусів – до 21°С тепла. Зі зниженням температури повітря прийдуть дощі.

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