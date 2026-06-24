Cпека до +38°С у західних областях України збережеться й на початку наступного тижня

Уже за лічені дні частину України накриє хвиля пекельної спеки – найспекотніше буде у західних областях. Синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт назвав УНІАН точну дату.

«27–28 червня у західних областях подекуди буде сильна спека +35°С...+38°С. Це будуть локальні підвищення, але по всій території України загалом очікуємо +27°С...+34°С», – повідомив синоптик.

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За словами Івана Семиліта, у східних областях України буде трішки свіжіше, +23°С...+28°С. У Києві в суботу, 27 червня, буде +28°С...+30°С, а в неділю буде підвищення до +32°С...+34°С.

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Згідно з консультативним прогнозом на сайті Укргідрометцентру, спека до +38°С у західних областях України збережеться й на початку наступного тижня, із 29 червня по 1 липня. На півдні та у центрі країни позначки термометра також показуватимуть +35°С…+38°С.

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