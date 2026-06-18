У 2026 році Ель-Ніньйо може стати одним із найпотужніших за всю історію спостережень

Через Ель-Ніньйо температура повітря у 2026–2027 роках може бути рекордно високою, серед потенційних загроз також повені, посухи. За оцінками експертів, Ель-Ніньйо може стати одним із найпотужніших за всю історію спостережень, а літо 2026 року може мати безпрецедентні аномалії.

Що таке Ель-Ніньйо?

Ель-Ніньйо – кліматичний феномен аномального підвищення температури поверхневих вод у тропічній частині Тихого океану на 5–9°C, що виникає раз на 2–7 років і може тривати до року. У цей період на Землі фіксують хвилі спеки, повені, посухи тощо.

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Що відомо про Ель-Ніньйо у 2026 році?

У 2026 році, за прогнозами експертів, Ель-Ніньйо може стати одним із найпотужніших за всю історію спостережень. Ймовірність того, що Ель-Ніньйо з’явиться до липня 2026 року становить 82%, а те, що воно триватиме до зими 2027 року, – 96%.

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«Дзеркало тижня» з посиланням на Live Science писало, що попередні рекордні значення у світі фіксували у 2015–2016 роках, а також у 1997–1998 роках.

Наразі останній Ель-Ніньйо тривав з червня 2023 по квітень 2024 року, через що 2024 рік став найспекотнішим в історії спостережень. Він також став першим, коли середня температура на Землі піднялася на 1,5°C вище доіндустріальних значень. Його називали одним із пʼяти найсильніших Ель-Ніньйо за всю історію спостережень.

Бел Нолл, метеоролог і оглядач глобальної погоди у Washington Post, так пише про Ель-Ніньйо 2026 року: «Практично всі сценарії тепер перевищують три градуси Цельсія, а в деяких випадках прогнозується підвищення температури більш ніж на чотири градуси Цельсія. Цей прогноз тепер описує найсильніше явище Ель-Ніньйо за всю історію спостережень».

Як Ель-Ніньйо вплине на погоду?

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) повідомляла, що температура вище норми очікується практично «у всіх куточках світу». The Daily Mail пише, що підвищення температури можна очікувати на півдні та заході Північної Америки, у Центральній Америці, Карибському басейні, Європі, Північній Африці та на більшій частині Азії.

Сильне потепління буде у Південній півкулі. В Австралії потепління очікується вздовж західного, південного та східного узбережжя.

Також прогнозується, що в тропічних регіонах буде спекотніше, ніж зазвичай, особливо в Екваторіальній Африці та деяких частинах Південно-Східної Азії та Морського континенту.

Генеральна секретарка ВМО Селеста Сауло сказала: «Нам потрібно підготуватися до потенційно сильного явища Ель-Ніньйо, яке посилить посуху та сильні дощі, а також збільшить ризик спеки як на суші, так і в океані».

Що відомо про літо 2026 року в Україні?

Наразі точно невідомо як саме Ель-Ніньйо вплине на погоду в Україні. Проте, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України Віра Балабух розповідала УНІАН, який місяць літа буде найспекотнішим та у яких областях можуть бути температурні аномалії.