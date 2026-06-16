Найближчим часом погода в Україні зберігатиме свій мінливий характер

Погода у червні є мінливою, а також місцями доволі прохолодною. Синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт розповів NV, якої погоди чекати у різних регіонах та чому спека поки скасовується.

За словами синоптика, до України надходить волога прохолодна повітряна маса з північного заходу, зокрема з Північного моря, через що чекати на спеку поки не варто.

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Найближчим часом погода в Україні зберігатиме свій мінливий характер з короткочасними дощами та грозами. Температурні значення теж будуть доволі стриманими, як для червня, хоча невдовзі й підуть трохи вгору.

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17 червня в Україні дощитиме, проте на півдні та південному сході буде сухо. 18 червня синоптик обіцяє локальні короткочасні опади, що зосередяться у південних, східних та центральних областях.

Приблизно в цей час атмосферний фронт залишатиме Україну, і почне поширюватись поле підвищеного атмосферного тиску – заходитиме антициклон із Заходу. Саме завдяки йому на якийсь час запанує суха погода без опадів – спершу у західних і північних областях, а потім на іншій території України.

20 червня повернуться дощі з грозами, хоча, за словами синоптика Івана Семиліта, вони будуть короткочасними.

Найближчими днями вітер буде західний, зі швидкістю 7−12 м/с. Нічна температура повітря на початку тижня залишатиметься невисокою, в межах +8…+13°С, на півдні – до +18. А денні значення у більшості областей навряд вийдуть за діапазон +17…+22°С. Тепліше буде лише на Закарпатті, півдні та сході країни – там повітря прогріватиметься до +26°С.

17 червня синоптик прогнозує до +24°С майже по всій країні, а на півдні – до +29°С. Нічні значення теж зростуть: 18 червня – до +10…+15°С, а у п’ятницю-суботу, 19−20 червня, по всій території України вночі має бути +13…+19°С.

У суботу та неділю, 20 та 21 червня, температура повітря буде у межах +22…+28°С по всій території України.

У період із 21 по 25 червня, погода також постійно змінюватиметься. Якщо 21−22 червня буде переважно сухо, то 23 червня у західних і північних областях пройдуть локальні дощі, а 24 червня опади знову будуть по всій Україні, крім півдня та сходу. Подекуди, знову ж таки, з грозами. Нічне повітря у цей час прогріється до +15…+22°С, а денні значення сягатимуть +23…+29°С.

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