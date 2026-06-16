«Жарко» – це про високу температуру повітря

Влітку на вулиці може бути «жара» чи правильно сказати «спека»? Багато людей вважає, що слова «жара», «жаркий», «жарко» є калькою з російської мови, однак мовознавиця Ольга Васильєва спростовує це.

Як написала редакторка на фейсбук-сторінці, слово «жарко» є псевдоросіянізмом. Це слово, а також «жара», «жарити», «жаркий» фіксують у старих українських словниках, його можна знайти й у сучасному тлумачному словнику.

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«Жарко» – це про високу температуру повітря. Ось приклад вживання слова Лесею Українкою: «Кажуть, що моряки, повернувшись з Африки і навіть з екватора, говорили, що там не так жарко, як тут в Одесі».

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«А от те, що лексеми спекотно немає в старих словниках, натомість є спечно, ви навряд чи знали. Звідки і коли взялося «спекотно», сказати складно. Але навіть у сучасних словниках подається тільки прикметник «спекотний», так само, як і «спекотливий» («спекотливо» теж немає). Ті, для кого українська мова рідна, майже ніколи не кажуть «спекотно» – вони кажуть «жарко». Так завжди було і буде», – пише мовознавиця Ольга Васильєва.



Ольга Васильєва додає, що словник Грінченка фіксує «жарко» і «спечно» (не «спекотно»). За її словами, чергування к/ч цілком логічне, бо «спечно» – від «спека», а не від «спекота» (як і «безпечно» – від «безпека»).



«Я таки знайшла слово «спекотно» в одному словнику: ВТС (Великий тлумачний словник, 2005 р.). Воно теж хай собі живе, хоч і утворене від «спекоти». Отже, не біймося мови, вживаймо всі три слова: жарко, спечно, спекотно», – додає редакторка.

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