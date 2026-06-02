Помилитись легко, якщо не знати правило: пишемо «упродовж» чи «у продовж»
Під час написання складних прийменників українці часто припускаються помилок. До прикладу, на вашу думку, як правильно написати: «упродовж» чи «у продовж»?
У чинному українському правописі є чітке правило. Разом потрібно писати складні прийменники, утворені сполученням одного або двох (іноді трьох) прийменників зі словом будь-якої частини мови: впродовж (упродовж), внаслідок (унаслідок), замість, навколо, навздогін, повздовж та інші.
Тобто прийменник «упродовж» («впродовж») пишемо лише разом, а не окремо («у продовж», «в продовж»). Його також можна замінити на «протягом», коли мова про часовий проміжок.
Правильні приклади вживання:
- Я шукала цю роботу впродовж чотирьох місяців.
- Відповідь на запит мають надіслати впродовж тижня.
Раніше ZAXID.NET пояснював, як українською сказати «стрекоза», що означає «кушнір», «пашіти», фразеологізм «у свинячий голос», та пропонував перевірити, чи зможете ви підібрати синонім до слова «латентний» та «обійстя».
