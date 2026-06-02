Українці часто допускають помилки на письмі

Під час написання складних прийменників українці часто припускаються помилок. До прикладу, на вашу думку, як правильно написати: «упродовж» чи «у продовж»?

У чинному українському правописі є чітке правило. Разом потрібно писати складні прийменники, утворені сполученням одного або двох (іноді трьох) прийменників зі словом будь-якої частини мови: впродовж (упродовж), внаслідок (унаслідок), замість, навколо, навздогін, повздовж та інші.

Тобто прийменник «упродовж» («впродовж») пишемо лише разом, а не окремо («у продовж», «в продовж»). Його також можна замінити на «протягом», коли мова про часовий проміжок.

Правильні приклади вживання:

Я шукала цю роботу впродовж чотирьох місяців.

Відповідь на запит мають надіслати впродовж тижня.

