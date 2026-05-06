Потрібно писати прислівник «наперед» разом або ж окремо («на перед»)

Якщо ви вагаєтесь при написанні якогось слова, то перевірте правила українського правопису. Часом українці вагаються: потрібно писати прислівник «наперед» разом або ж окремо («на перед»). Розберімось разом.

В українському правописі є чітке правило, яке нам допоможе. Прислівники, утворені історично з прийменника та іменника, пишемо разом: надміру, нагору, назад, напам’ять, наперед, напочатку, нараз, нарешті та ін.

«Наперед» – це перед собою, уперед чи заздалегідь.

Правильні приклади вживання слова у реченні:

Люблю планувати свої вихідні наперед.

Вчитель наперед повідомив учням дату контрольної.

