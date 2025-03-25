Назавжди чи на завжди: як правильно писати прислівник за новим правописом
Українці часто допускають помилки під час написання прислівника «назавжди», пишучи його окремо – «на завжди». Як правильно писати цей прислівник за новим українським правописом та яке правило варто застосовувати?
Правило: разом варто писати прислівники, які утворені сполученням прийменника та прислівника. Серед прикладів: віднині, назавжди, насправді. Тобто, згідно з українським правописом, правильно писати «назавжди» разом, а не окремо.
Приклади правильного використання:
- «Ми точно назавжди запам’ятаємо цю подорож».
- «Трагічна аварія назавжди змінила його життя».
- «Назавжди завжди пишеться разом».
Раніше ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати «надобраніч» чи «на добраніч» за новим правописом.
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