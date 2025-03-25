Українці часто допускають помилки під час написання прислівника «назавжди», пишучи його окремо – «на завжди». Як правильно писати цей прислівник за новим українським правописом та яке правило варто застосовувати?

Правило: разом варто писати прислівники, які утворені сполученням прийменника та прислівника. Серед прикладів: віднині, назавжди, насправді. Тобто, згідно з українським правописом, правильно писати «назавжди» разом, а не окремо.

Приклади правильного використання:

«Ми точно назавжди запам’ятаємо цю подорож».

запам’ятаємо цю подорож». «Трагічна аварія назавжди змінила його життя».

змінила його життя». «Назавжди завжди пишеться разом».

Раніше ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати «надобраніч» чи «на добраніч» за новим правописом.