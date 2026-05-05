Корова – це також ссавець, що входить до родини бикових

Уже незабаром НМТ і учням потрібно повторити правила написання слів, щоб не припуститися помилки. Часто люди вагаються, чи потрібно подвоєння букв у тому чи іншому слові. До прикладу, слово «ссавець» потрібно писати із подвоєнням чи без («савець»)? Пропонуємо розібратися.

Як вказано в чинному українському правописі, подвоєння букв є у словах «бовван», «Ганна», «лляний», «ссати» і похідних «бовваніти», «Ганнин», «виссати», «ссавці» та ін.

Тобто, коли ми говоримо про клас хребетних тварин, які вигодовують своїх дитинчат молоком, то правильно писати «ссавці» із подвоєнням літери «с». Якщо написати слово без подвоєння («савці»), то це є помилкою.

Приклади правильного вживання слова у реченні:

В Африці ссавці бояться людей.

Сьогодні вчитель розповідав про роль ссавців у природі та житті людини.

