Можна також використовувати описову конструкцію «людина, яка вірує»

В українській мові рекомендують уникати дієприкметників активного стану з -уч-, -юч-. Як ж тоді замінити слово «віруючий»? Розберімось разом із мовознавцем.

Мовознавець Олександр Авраменко пояснював для програми «Сніданок з 1+1», що дієприкметників на -учий/-ючий в українській мові дуже мало (працюючий, танцюючий), і їх треба уникати.

«Іменник «віруючий», яким позначають людину, яка вірить у Бога, має такі синоніми: вірянин/вірянка, вірний/вірна, правовірний/правовірна», – розповів мовознавець.

Окрім вказаних синонімів, можна також використовувати описову конструкцію «людина, яка вірує».

