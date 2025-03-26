Як правильно писати «немає» чи «не має», згідно з новим українським правописом? Насправді обидва варіанти написання є правильні, але важливо враховувати контекст.

Правила: усі ми знаємо зі школи, що «не» з дієсловами пишеться окремо, тому ми робимо правильно, коли пишемо «не має». Якщо ж ми говоримо про присудкове слово «немає», то його варто писати разом.

Підказка: якщо ви можете замінити у реченні слово «немає» на «нема», то його потрібно писати разом. Якщо йдеться про дієслово «мати» (він має, вона має), тоді необхідно писати «не має» окремо.

Правильні приклади вживання «немає» та «не має»:

«За кордоном немає такого смачного хліба».

такого смачного хліба». «Я думала, що у тебе немає велосипеда».

велосипеда». «Оля загубила свою ручку і їй немає чим писати контрольну».

чим писати контрольну». «Це не має значення».

значення». «Держава не має можливості збільшити фінансування».

можливості збільшити фінансування». «Він не має права так говорити із братом».

​​​​​Раніше ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом: