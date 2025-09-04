«Принаймі» чи «принаймні»: як писати без помилки та чи потрібно виділяти комами
В українській мові слово «принаймні» має усталену форму написання
Орфографічні помилки є доволі частими, особливо, коли йдеться про листування в інтернеті. До прикладу, як би ви написали це слово: «принаймні» чи «принаймі»? З літерою «н» чи без? Розберімось разом.
В українській мові слово «принаймні» має усталену форму написання, яку не змінює новий правопис, – через «н». Редакторка Юлія Мороз пояснює, що слова «принаймні», «до того ж», «все-таки» не є вставними, а отже, не виділяються комою, а особливо на початку речення.
Синонімами до слова «принаймні» можуть бути:
- Щонайменше;
- Бодай;
- Хоча б.
Правильні приклади вживання слова:
- Принаймні тиждень він буде у відпустці.
- Я сподівалась скласти іспит принаймні на «задовільно».
