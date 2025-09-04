В українській мові слово «принаймні» має усталену форму написання

Орфографічні помилки є доволі частими, особливо, коли йдеться про листування в інтернеті. До прикладу, як би ви написали це слово: «принаймні» чи «принаймі»? З літерою «н» чи без? Розберімось разом.

В українській мові слово «принаймні» має усталену форму написання, яку не змінює новий правопис, – через «н». Редакторка Юлія Мороз пояснює, що слова «принаймні», «до того ж», «все-таки» не є вставними, а отже, не виділяються комою, а особливо на початку речення.

Синонімами до слова «принаймні» можуть бути:

Щонайменше;

Бодай;

Хоча б.

Правильні приклади вживання слова:

Принаймні тиждень він буде у відпустці.

Я сподівалась скласти іспит принаймні на «задовільно».

