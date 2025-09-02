Туреччина відома своїми курортами

Чимало українців, які люблять пляжний сімейний відпочинок за кордоном, відпочивали або розглядали для відпочинку Туреччину. Цю країну також часто помилково називають «Турція». Розберімось, чому так відбувається.

Назва «Туреччина» (тур. Türkiye) походить від старофранцузького Turquie, яке, своєю чергою, походить від середньовічних латинських форм Turchia, Turquia і грецької – Τουρκία. Сама назва означає «земля турків». Українською мовою цю країну правильно називати саме «Туреччина», а не «Турція», що можна часто не лише почути під час розмов, а й побачити на письмі.

В українській мові немає слова «Турція». Говорячи таким чином, ми не лише робимо помилку, а й наслідуємо російську мову («Турция»).

Раніше ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:

За тегом «українська мова» можна знайти поширені помилки, поради та правила написання слів, згідно з новим правописом.