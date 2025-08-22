Базові правила правопису мають знати усі, щоб не потрапляти у незручні ситуації при розмові чи на письмі. Як правильно відмінювати назву міста Хмельницький: у Хмельницьку чи у Хмельницькому? Якщо ви вагаєтесь, який варіант обрати, то будемо розбиратись разом.

Місто Хмельницький є обласним центром Хмельницької області на заході України. Назва міста саме «Хмельницький», а не «Хмельницьк», тому правильно говорити «у Хмельницькому». Це відповідає і старому, і новому українському правопису.

Як правильно відмінювати слово «Хмельницький»:

Називний – Хмельницький

Родовий – Хмельницького

Давальний – Хмельницькому

Знахідний – Хмельницький

Орудний – Хмельницьким

Місцевий – Хмельницькому

Кличний – Хмельницький

Нагадаємо, що, згідно з новим українським правописом, деякі назви населених пунктів можуть мати паралельні форми в родовому відмінку однини: закінчення -а (-я) та -у (-ю). Раніше ми детально розповідали про ці зміни та пояснювали як правильно говорити: «до Львова» чи «до Львову».

