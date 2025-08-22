Ніколи не кажіть «у Хмельницьку»: як правильно відмінювати назву міста
Базові правила правопису мають знати усі, щоб не потрапляти у незручні ситуації при розмові чи на письмі. Як правильно відмінювати назву міста Хмельницький: у Хмельницьку чи у Хмельницькому? Якщо ви вагаєтесь, який варіант обрати, то будемо розбиратись разом.
Місто Хмельницький є обласним центром Хмельницької області на заході України. Назва міста саме «Хмельницький», а не «Хмельницьк», тому правильно говорити «у Хмельницькому». Це відповідає і старому, і новому українському правопису.
Як правильно відмінювати слово «Хмельницький»:
- Називний – Хмельницький
- Родовий – Хмельницького
- Давальний – Хмельницькому
- Знахідний – Хмельницький
- Орудний – Хмельницьким
- Місцевий – Хмельницькому
- Кличний – Хмельницький
Нагадаємо, що, згідно з новим українським правописом, деякі назви населених пунктів можуть мати паралельні форми в родовому відмінку однини: закінчення -а (-я) та -у (-ю). Раніше ми детально розповідали про ці зміни та пояснювали як правильно говорити: «до Львова» чи «до Львову».
Раніше ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:
- «Надобраніч» чи «на добраніч»
- «Назавжди» чи «на завжди»
- «Будь ласка» чи «будь-ласка»
- «На пам’ять» чи «напам’ять»
- «Якраз» чи «як раз»
- «Тому що», «томущо» чи «тому-що»
- «Немає» чи «не має»
- «По батькові» чи «по-батькові»
- «Хабара» чи «хабаря»
За тегом «українська мова» можна знайти поширені помилки, поради та правила написання слів, згідно з новим правописом.