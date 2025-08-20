«Пробка» – є калькою з російської мови і цього слова краще уникати

Усі не люблять їхати кудись у пікові години, адже може бути значне скупчення авто і тоді доведеться стояти у «пробці», чи може у «корку» або «заторі». Як говорити правильно про ситуацію на дорогах українською? Розберімось разом.

Сайт OnlineCorrector інформує, що «пробка» – є калькою з російської мови і цього слова краще уникати, говорячи про скупчення авто.

Словники, на які посилається мовознавець Олександр Авраменко, дають таке визначення слова «корок» – кора коркового дуба, затичка для пляшки, підбор або каблук. Слово «корок» можна вживати в усному мовленні, говорячи про скупчення авто, але лише у переносному значенні.

Стилістично найкращим варіантом є «затор» – це слово означає скупчення людей, транспорту або інших об'єктів, яке створює перешкоду для руху.

Як правильно говорити про скупчення авто:

Ми чекаємо на Олега уже пів години, адже на дорозі великий затор.

Щонеділі на об’їзній виникає затор – люди повертаються додому після відпочинку.

