Тільки не пробка: як правильно говорити про скупчення автомобілів на дорозі
Усі не люблять їхати кудись у пікові години, адже може бути значне скупчення авто і тоді доведеться стояти у «пробці», чи може у «корку» або «заторі». Як говорити правильно про ситуацію на дорогах українською? Розберімось разом.
Сайт OnlineCorrector інформує, що «пробка» – є калькою з російської мови і цього слова краще уникати, говорячи про скупчення авто.
Словники, на які посилається мовознавець Олександр Авраменко, дають таке визначення слова «корок» – кора коркового дуба, затичка для пляшки, підбор або каблук. Слово «корок» можна вживати в усному мовленні, говорячи про скупчення авто, але лише у переносному значенні.
Стилістично найкращим варіантом є «затор» – це слово означає скупчення людей, транспорту або інших об'єктів, яке створює перешкоду для руху.
Як правильно говорити про скупчення авто:
- Ми чекаємо на Олега уже пів години, адже на дорозі великий затор.
- Щонеділі на об’їзній виникає затор – люди повертаються додому після відпочинку.
За тегом «українська мова» можна знайти поширені помилки, поради та правила написання слів, згідно з новим правописом.