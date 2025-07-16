Мобільний додаток чи застосунок: як правильно говорити українською

Як ви говорите: мобільний «застосунок» чи «додаток»? Один із цих варіантів є калькою з російської мови, який краще не використовувати. Розберімось разом, як говорити правильно.

На ютуб-каналі «Дія» пояснюють, чому їхній мобільний «застосунок» не є «додатком». Слова «додаток» та «застосунок» – це різні переклади англійського слова application. Різниця лиш у тому, що слово «додаток» – це калька з російського «приложение», а «застосунок» – це український переклад слова application, який правильно використовувати.

Кандидат філологічних наук Олександр Скопненко для сайту «ВВС Україна» пояснював, що «між цими двома назвами поки що триває конкурентна боротьба, але застосунок має багато шансів для цілковитої перемоги».

Правильні приклади:

Українські розробники працюють над новими функціями застосунку .

. «Укрпошта» запустила новий мобільний застосунок .

. У застосунку «Дія» можна одружитись онлайн.

Раніше ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:

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