Брелоки прикріпляють до ключів, сумок та інших речей

Діти та дорослі люблять прикрашати сумки невеликими аксесуарами. Українці часто помилково говорять на них «брелки». Розберімось разом, яка правильна форма множини від слова «брелок».

Брелок (від французького слова breloque – «амулет») – це невелика прикраса у вигляді підвіски на ланцюжку, яку прикріпляють до ключів, сумок та інших речей. Це слово можна і треба використовувати в українській мові, але помилки часто виникають, коли йдеться про множину.

Якщо у однині «брелок», то у множині правильно говорити «брелоки», а не «брелки». Літера «о» у слові «брелок» нікуди не дівається, коли ми говоримо про брелоки у множині.

Правильні приклади використання слова «брелок»:

На благодійному аукціоні можна придбати патріотичні брелоки .

. Донька часто просить придбати брелоки із персонажами мультиків.

із персонажами мультиків. Вони придбали великі брелоки , щоб не губити ключі.

, щоб не губити ключі. Я придбала брелок із ліхтариком, щоб бути помітною при відключеннях світла.

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