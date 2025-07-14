Площа перед Оперним театром у Львові

Українці досі звикають до змін після запровадження нового правопису. Як правильно говорити про подорож: їду до Львова чи до Львову, Лондона чи Лондону, Парижа чи Парижу? Якщо ви вагаєтесь, як правильно відмінювати назви населених пунктів, тоді розберімось разом.

Згідно з новим українським правописом, деякі назви населених пунктів можуть мати паралельні форми в родовому відмінку однини: закінчення -а (-я) та -у (-ю). Зокрема, йдеться про такі населені пункти: Амстердам, Гомель, Ліверпуль, Лондон, Мадрид, Париж, Чорнобиль.

Закінчення -а (-я) та -у (-ю) має розрізнювальну функцію в деяких іменниках: Алжира, Рима, Туніса (місто) і Алжиру, Риму, Тунісу (країна), Нью-Йорка (місто) і Нью-Йорку (штат).

Закінчення -у (-ю) є у складених назвах населених пунктів, другою частиною яких є іменник, що має в родовому відмінку закінчення -у: Давидового Броду, Зеленого Гаю, Кривого Рогу, Часового Яру, Широкого Лану та ін.

Правопис чітко визначає перелік населених пунктів, закінчення яких має бути -а (у твердій та мішаній групах), -я (у м’якій групі). На ці змінили звернула увагу й Асоціація українських редакторів.

Закінчення виключно -а (-я) мають такі населені пункти:

Із суфіксами -ськ-, -цьк-, -ець-, формантами -бург-, -град- (-город-), -піль- (-поль-), -мир-, -слав-, -фурт- : Бердянська, Луцька, Кременця, Трускавця, Миргорода, Борисполя, Тернополя, Ямполя, Житомира, Франкфурта.

: Бердянська, Луцька, Кременця, Трускавця, Миргорода, Борисполя, Тернополя, Ямполя, Житомира, Франкфурта. Назви річок, населених пунктів і різних географічних назв із наголосом у родовому відмінку на кінцевому складі та із суфіксами присвійності -ів- (-їв-), -ев- (-єв-), -ов-, -ин- (-ін-), -ач-, -ич-: Дніпра, Львова, Збруча, Києва, Харкова, Ходорова, Гадяча, Галича, лише в окремих іменниках з наголосом на корені: Смотрича, Брежа, Довжика, Малого Куяльника, Бреча, Вовка.

Правильні приклади написання:

Ми плануємо подорож за кордон, але заїдемо на каву до Львова .

. Із Києва волонтери вирушили на схід.

волонтери вирушили на схід. Моя сестра мріє поїхати навчатись до Харкова .

. Поїздка до Амстердаму запам’ятається нам на все життя.

Раніше ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:

За тегом «українська мова» можна знайти поширені помилки, поради та правила написання слів, згідно з новим правописом.