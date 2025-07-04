Прочитайте, щоб не помилитись: коли правильно казати «кращий», «найкращий», «самий кращий»
Цей фільм у прокаті є «кращим», «найкращим» чи «самим кращим» – який з цих варіантів є правильним в українській мові? Розберімось разом, щоб не робити помилки у розмові та на письмі.
Мовознавець Олександр Пономарів для «ВВС Україна» пояснював, коли йдеться про найвищий ступінь прикметників, потрібно казати «найкращий», а не «кращий»: найкращих фільм, найкраща вистава, конкурс на найкращий переклад.
«Це в російській мові лучший має значення найвищого ступеня порівняння, а в нас – ні», – пояснював мовознавець.
Якщо мова йде про найвищий ступінь порівняння, то говорити «кращий» чи «самий кращий» неправильно – останній варіант є суржиком, якого варто взагалі уникати. Слово «кращий» правильно вживати, коли йдеться про порівняння, зіставлення кількох предметів, людей і тд.
Неправильні приклади використання слова «кращий»:
- У школі проведуть конкурс на краще знання історії України.
- На мою думку, виступ Австрії був кращим на Євробаченні.
- Для Ігоря літні канікули – це самий кращий період року.
Правильні приклади використання слів «кращий» та «найкращий»:
- Цей фільм не увійшов до рейтингу найкращих, але він кращий за той, який ми дивились вчора.
- Ольга стала найкращою працівницею року, хоча Ігор виконував завдання краще за неї.
- Експерти уклали рейтинг найкращих університетів світу.
Раніше ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:
- «Надобраніч» чи «на добраніч»
- «Назавжди» чи «на завжди»
- «Будь ласка» чи «будь-ласка»
- «На пам’ять» чи «напам’ять»
- «Якраз» чи «як раз»
- «Тому що», «томущо» чи «тому-що»
- «Немає» чи «не має»
- «По батькові» чи «по-батькові»
- «Хабара» чи «хабаря»
За тегом «українська мова» можна знайти поширені помилки, поради та правила написання слів, згідно з новим правописом.