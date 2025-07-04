Цей фільм у прокаті є «кращим», «найкращим» чи «самим кращим» – який з цих варіантів є правильним в українській мові? Розберімось разом, щоб не робити помилки у розмові та на письмі.

Мовознавець Олександр Пономарів для «ВВС Україна» пояснював, коли йдеться про найвищий ступінь прикметників, потрібно казати «найкращий», а не «кращий»: найкращих фільм, найкраща вистава, конкурс на найкращий переклад.

«Це в російській мові лучший має значення найвищого ступеня порівняння, а в нас – ні», – пояснював мовознавець.

Якщо мова йде про найвищий ступінь порівняння, то говорити «кращий» чи «самий кращий» неправильно – останній варіант є суржиком, якого варто взагалі уникати. Слово «кращий» правильно вживати, коли йдеться про порівняння, зіставлення кількох предметів, людей і тд.

Неправильні приклади використання слова «кращий»:

У школі проведуть конкурс на краще знання історії України.

знання історії України. На мою думку, виступ Австрії був кращим на Євробаченні.

на Євробаченні. Для Ігоря літні канікули – це самий кращий період року.

Правильні приклади використання слів «кращий» та «найкращий»:

Цей фільм не увійшов до рейтингу найкращих , але він кращий за той, який ми дивились вчора.

, але він той, який ми дивились вчора. Ольга стала найкращою працівницею року, хоча Ігор виконував завдання краще за неї.

працівницею року, хоча Ігор виконував завдання неї. Експерти уклали рейтинг найкращих університетів світу.

Раніше ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:

За тегом «українська мова» можна знайти поширені помилки, поради та правила написання слів, згідно з новим правописом.