В Україні уже набув чинності новий правопис, але дотримуються його не всі. У медіа часто можна помітити написання «топ-5» чи «топ-10», хоча зараз це вважається помилкою.

Згідно з новим український правописом, частина «топ» із числівниками не поєднувана, із іншими словами «топ» потрібно писати разом, а не через дефіс. Про цю зміну пише і редакторка Юлія Мороз на сайті Асоціації українських редакторів.

Такі формулювання вважаються помилкою:

« Топ-10 мінісеріалів на вихідні»

мінісеріалів на вихідні» «Хто входить у топ-5 високооплачуваних спортсменів світу?»

високооплачуваних спортсменів світу?» «Експерти назвали топ-5 помилок у догляді за салоном автомобіля»

Правильні варіанти написання без компонента «топ»:

«10 мінісеріалів на вихідні»

«Хто входить у п’ятірку високооплачуваних спортсменів світу?»

«Експерти назвали 5 помилок у догляді за салоном автомобіля»

Раніше ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:

За тегом «українська мова» можна знайти поширені помилки, поради та правила написання слів, згідно з новим правописом.