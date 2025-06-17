Цю помилку роблять усі: чому не можна писати «топ-5» чи «топ-10» за новим правописом
В Україні уже набув чинності новий правопис, але дотримуються його не всі. У медіа часто можна помітити написання «топ-5» чи «топ-10», хоча зараз це вважається помилкою.
Згідно з новим український правописом, частина «топ» із числівниками не поєднувана, із іншими словами «топ» потрібно писати разом, а не через дефіс. Про цю зміну пише і редакторка Юлія Мороз на сайті Асоціації українських редакторів.
Такі формулювання вважаються помилкою:
- «Топ-10 мінісеріалів на вихідні»
- «Хто входить у топ-5 високооплачуваних спортсменів світу?»
- «Експерти назвали топ-5 помилок у догляді за салоном автомобіля»
Правильні варіанти написання без компонента «топ»:
- «10 мінісеріалів на вихідні»
- «Хто входить у п’ятірку високооплачуваних спортсменів світу?»
- «Експерти назвали 5 помилок у догляді за салоном автомобіля»
Раніше ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:
- «Надобраніч» чи «на добраніч»
- «Назавжди» чи «на завжди»
- «Будь ласка» чи «будь-ласка»
- «На пам’ять» чи «напам’ять»
- «Якраз» чи «як раз»
- «Тому що», «томущо» чи «тому-що»
- «Немає» чи «не має»
- «По батькові» чи «по-батькові»
- «Хабара» чи «хабаря»
За тегом «українська мова» можна знайти поширені помилки, поради та правила написання слів, згідно з новим правописом.
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