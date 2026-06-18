У двох громадах Львівщини християнську етику не вивчає ніхто з учнів

Департамент освіти і науки Львівської ОВА оприлюднив статистику, скільки школярів у кожній громаді вивчають християнську етику. Директор департаменту Олег Паска рекомендував освітянам передбачити у програмах вивчення «Основ християнської етики», а також створення гуртків духовно-морального спрямування.

На фейсбук-сторінці обласного департаменту освіти 17 червня оприлюднили звернення Олега Паски та його наказ до керівників органів управління освітою територіальних громад та керівників закладів освіти, який має рекомендаційний характер. Головний освітянин Львівщини дав «домашнє завдання на літо».

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«У чому ж полягає домашнє завдання? Насамперед у тому, щоб переосмислити своє ставлення до предметів морально-духовного спрямування, зокрема до християнської етики. Ми наводимо статистику охоплення учнів такими предметами в розрізі громад не для критики чи рейтингування, а для того, щоб усі побачили реальну ситуацію та зробили власні висновки. Маємо час до 1 вересня 2026/2027 навчального року, щоб виважено й відповідально виправити цю ситуацію. А вже в жовтні ми повернемося до цього питання, щоб побачити, що змінилося», – оприлюднили на сторінці департаменту слова Олега Паски.

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На сторінці департаменту освіти опублікували інформацію про вивчення християнської етики у кожній громаді Львівської області. До прикладу, у двох громадах (Великолюбінська та Лопатинська) християнську етику не вивчає ніхто з учнів – у кожній громаді є майже по тисячі школярів. У Щирецькій громаді християнську етику вивчають 6 із 1214 учнів (0,5%). У Ходорівській громаді 83 із 2036 (4%).

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Найбільше учнів є у Львівській громаді – 86,4 тисячі, з яких християнську етику вивчають 25,1 тисячі (29%). У цьому списку є також чотири громади, де усі учні вивчають цей курс: Гніздичівська, Меденицька, Мурованська, Розвадівська.

Головний освітянин Львівщини Олег Паска рекомендував керівникам органів управління освітою територіальних громад та керівникам закладів освіти передбачити у навчальних планах вивчення курсу «Основи християнської етики», відповідно до чинного законодавства та з врахуванням потреб учасників освітнього процесу. Також у наказі є рекомендація передбачити можливість створення гуртків духовно-морального спрямування.

Варто додати, що вивчення християнської етики не є обов’язковим у закладах освіти. Освітня омбудсманка Надія Лещик розповідала «Українській правді»: «До нас зрідка надходять скарги щодо уроків християнської етики або заходів релігійного спрямування в закладах освіти. Україна – світська держава, релігія відокремлена від освіти. У державних і комунальних закладах такі уроки чи курси можливі лише за згодою батьків. Якщо батьки не надали таку згоду, дитина може не відвідувати заняття. Тут дуже важливі комунікація і дотримання законодавства».