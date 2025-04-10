Новий український правопис має чітке правило для написання слів із часткою «топ». Якщо ви досі сумніваєтесь, писати такі слова разом, через дефіс чи окремо, згадаймо його.

Згідно з чинним правописом, разом пишемо слова з першою іншомовною частиною, що визначає кількісний вияв чого-небудь (вищий від звичайного, дуже високий, слабкий, швидкий та інше): супер-, топ-, ультра-, екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, мульти-.

Слова із часткою «топ» завжди пишемо разом: топмодель, топгравець, топменеджер. При цьому компонент «топ» не можна поєднувати із числівниками. Тобто замість «Топ-5 серіалів сезону» краще написати «5 серіалів сезону».

Правильні варіанти написання слів з «топ»:

«Я пам’ятаю цю дівчину із шоу « Топмодель по-українськи».

« Топменеджери у нашій компанії справжні професіонали».

«Як гадаєш, який футболіст стане топгравцем сезону?».

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

Раніше ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:

За тегом «українська мова» можна знайти поширені помилки, поради та правила написання слів, згідно з новим правописом.