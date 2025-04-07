«До вподоби» чи «довподоби»: як правильно писати за новим правописом
Якщо ви хочете розповісти своєму другові про щось, що вам дуже сподобалось, як ви напишете – «до вподоби» чи «довподоби»? Якщо вагаєтесь між цими варіантами, то цей матеріал для вас.
Рух «За мову» пояснює, що, згідно з новим правописом, окремо пишуться прислівники (прислівникові сполучення), де іменник повністю зберігає своє значення. Прикладом до цього правила є сполучення «до вподоби» – його варто писати окремо, так само, як і «до речі», «до ладу», «до смаку».
Прилади правильного написання:
- «Мені до вподоби сукня червона, яку ми бачили у торговому центрі».
- «Якщо вона тобі до вподоби, то варто її купити».
- «У нашому мікрорайоні хочуть збудувати нові багатоповерхівки, але сусідам це не до вподоби».
- «Яка вистава із театральної програми тобі більше до вподоби?».
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Раніше ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:
- «Надобраніч» чи «на добраніч»
- «Назавжди» чи «на завжди»
- «Будь ласка» чи «будь-ласка»
- «На пам’ять» чи «напам’ять»
- «Якраз» чи «як раз»
- «Тому що», «томущо» чи «тому-що»
- «Немає» чи «не має»
За тегом «українська мова» можна знайти поширені помилки, поради та правила написання слів, згідно з новим правописом.