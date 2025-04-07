Якщо ви хочете розповісти своєму другові про щось, що вам дуже сподобалось, як ви напишете – «до вподоби» чи «довподоби»? Якщо вагаєтесь між цими варіантами, то цей матеріал для вас.

Рух «За мову» пояснює, що, згідно з новим правописом, окремо пишуться прислівники (прислівникові сполучення), де іменник повністю зберігає своє значення. Прикладом до цього правила є сполучення «до вподоби» – його варто писати окремо, так само, як і «до речі», «до ладу», «до смаку».

Прилади правильного написання:

«Мені до вподоби сукня червона, яку ми бачили у торговому центрі».

сукня червона, яку ми бачили у торговому центрі». «Якщо вона тобі до вподоби , то варто її купити».

, то варто її купити». «У нашому мікрорайоні хочуть збудувати нові багатоповерхівки, але сусідам це не до вподоби ».

». «Яка вистава із театральної програми тобі більше до вподоби?».

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​​​​​Раніше ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:

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