Модель НМТ, де учасники складають 4 предмети в 1 день, є оптимальною під час війни

Багато українців дискутують про зміну формату НМТ через те, що складати чотири предмети за один день є значним навантаженням. Директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко в інтерв’ю ZAXID.NET розповіла, які є ризики зміни формату НМТ під час повномасштабної війни.

За словами Тетяни Вакуленко, модель НМТ, де учасники складають чотири предмети за день, є оптимальною під час війни, адже учасники й учасниці НМТ мають прибути на тестування лише один раз.

«Ця модель дає змогу мінімізувати ризики, з якими можуть зіткнутися учасники НМТ. У разі виникнення непередбачуваних обставин, які можуть завадити розпочати чи закінчити виконувати завдання (наприклад, довготривала повітряна тривога, погане самопочуття, зокрема й через повітряні тривоги напередодні дня тестування чи в день тестування), учасники мають змогу взяти участь в НМТ під час додаткових сесій, з’явившись на тестування так само лише один раз», – розповіла посадовиця.

Раніше обговорювали проведення НМТ у дводенному форматі, але від цієї ідеї відмовились. Тетяна Вакуленко навела основні причини:

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Така модель не враховує, що деякі учасники НМТ, особливо з територій, що розташовані поблизу зон активних бойових дій, змушені будуть кілька разів діставатися до ТЕЦ, які часто створені в інших населених пунктах, де є змога забезпечити відносно безпечні умови для проходження тестування.

Період проведення тестування збільшиться, а це може ускладнити проведення вступної кампанії.

Дводенна модель також передбачає збільшення кількості ТЕЦ, що є доволі проблемно.

Дводенну модель не можна реалізувати у закордонних ТЕЦ.

Збільшення кількості сесій також значно збільшить навантаження на залучених до роботи в ТЕЦ фахівців, а це найчастіше педагогічні працівники, які змушені під час своєї літньої відпустки працювати, не маючи змоги належно відпочити перед початком нового навчального року, сказала посадовиця.

При цьому Тетяна Вакуленко зазначила, що рішення про впровадження іншої моделі НМТ можуть ухвалити Міністерство освіти і науки та комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.

«У разі знаходження консенсусу щодо впровадження моделі, яка передбачатиме, наприклад, дводенне тестування для одного учасника, УЦОЯО докладе всіх зусиль для її реалізації, попри ті обмеження й виклики, про які уже згадували», – запевнила Тетяна Вакуленко.