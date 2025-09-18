Наразі напрацьовують рішення нового формату НМТ

У 2026 році можуть змінити формат проведення національного мультипредметного тесту (НМТ). Наразі тривають дискусії щодо нового формату. Директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко розповідала, що НМТ можуть проводити у дводенному форматі, але це має свої ризики.

Як повідомляє «Українська правда», Тетяна Вакуленко під час засідання Комітету освіти, науки і інновацій Верховної Ради розповідала, що тестування мають технічно встигнути адаптувати до нового підходу. При цьому дводенний формат вимагатиме також проведення НМТ у дві зміни, що має певні ризики.

«Якщо під час першої зміни була довготривала повітряна тривога, друга зміна матиме більші ризики не дійти до тестування», – зауважила Вакуленко.

Очільниця УЦОЯО стверджує, що у 2025 році через повітряну тривогу «вкрай мало» учасників НМТ не змогли скласти іспит. Тетяна Вакуленко заявила, що цьому сприяла однозмінна модель НМТ – зазвичай вступники перечікували тривогу і продовжували тестування. Серед них було мало охочих складати іспит під час додаткової сесії через безпекові ризики.

Ще одним ускладненням дводенного формату можуть бути логістичні проблеми для учасників, які живуть поблизу зони введення бойових дій та за кордоном.

«Але для переважної більшості вступників одноденна модель доволі виснажлива, тому ми готові до двозмінного варіанту, який ми розглянемо», – додала Вакуленко.

Голова освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак написав у своєму телеграм-каналі, що наразі напрацьовують рішення нового формату НМТ, зокрема вирішують протягом скількох днів проводити тестування.

«Важливо врахувати всі деталі, адже від цього залежить, наскільки комфортно й безпечно почуватимуться учасники, а також наскільки якісно буде організований увесь процес», – написав Бабак.

У 2025 році майже 290 тис. учасників НМТ отримали результати тестування, з них майже 79% є цьогорічними випускниками шкіл, а ще 21% – закінчили школу раніше. У звіті УЦОЯО вказано, що пороговий бал хоча б з одного предмета не набрали 13,5% тих, хто проходив тестування. Найбільше проблем виникало з математикою (11,9% не подолали поріг з цього предмета) та фізикою (10,5%).