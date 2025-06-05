Одними з найпоширеніших помилок є пунктуаційні

Наскільки добре ви пам’ятаєте правила українського правопису? Одними з найпоширеніших помилок є пунктуаційні. Репетиторка з української мови Анна Огойко на ютуб-каналі «На всі 200» пояснила, коли варто ставити кому перед сполучниками «і» («й», «та»), а коли це вважається помилкою.

Кому перед сполучниками «і» («й», «та») потрібно ставити:

У складносурядному реченні, коли є дві граматичні основи : Іде дощ, і ми не хочете змокнути.

: Іде дощ, і ми не хочете змокнути. Між однорідними членами речення з повторюваними сполучниками: Я пам’ятаю і радості, і печалі. У цьому прикладі кома потрібна лише перед другим сполучником «і».

Кому перед сполучниками «і» («й», «та») не потрібно ставити:

Між однорідними членами речення з одиничним «і» : Я пам’ятаю радості й печалі.

: Я пам’ятаю радості й печалі. Якщо однорідні члени речення поєднані сполучниками «і» («й», «та») в пари , то перед сполучниками коми не ставляться, а пари відокремлюються комами: Я пам’ятаю перемоги та поразки, радості й печалі.

, то перед сполучниками коми не ставляться, а пари відокремлюються комами: Я пам’ятаю перемоги та поразки, радості й печалі. Коли два слова, перед кожним з яких стоять сполучники «і» або «ні», становлять єдиний усталений вислів , то коми між ними не ставимо: і так і сяк, і туди і сюди, і вдень і вночі, і хочеться і колеться.

, то коми між ними не ставимо: і так і сяк, і туди і сюди, і вдень і вночі, і хочеться і колеться. Якщо ряд однорідних членів речення з повторюваним сполучником «і» («й») завершується зворотами «і таке інше» (скорочено і т. ін.), «і так далі» (і т. д.) , такі звороти не відокремлюються комою, оскільки їх не можна розглядати як звичайні однорідні члени речення.

, такі звороти не відокремлюються комою, оскільки їх не можна розглядати як звичайні однорідні члени речення. У складносурядному реченні не потрібно ставити кому перед сполучниками «і» («й», «та»):

Якщо обидві частини речення мають спільне слово чи частину: Уже прийшла осінь і пора збирати урожай.

Якщо речення однотипні (окличні, питальні чи спонукальні): Що саме тут заповнювати й куди я маю віднести анкету?

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