І хочеться і колеться: коли ставити кому перед «і» необхідно, а коли вона зайва
Одними з найпоширеніших помилок є пунктуаційні
Наскільки добре ви пам’ятаєте правила українського правопису? Одними з найпоширеніших помилок є пунктуаційні. Репетиторка з української мови Анна Огойко на ютуб-каналі «На всі 200» пояснила, коли варто ставити кому перед сполучниками «і» («й», «та»), а коли це вважається помилкою.
Кому перед сполучниками «і» («й», «та») потрібно ставити:
- У складносурядному реченні, коли є дві граматичні основи: Іде дощ, і ми не хочете змокнути.
- Між однорідними членами речення з повторюваними сполучниками: Я пам’ятаю і радості, і печалі. У цьому прикладі кома потрібна лише перед другим сполучником «і».
Кому перед сполучниками «і» («й», «та») не потрібно ставити:
- Між однорідними членами речення з одиничним «і»: Я пам’ятаю радості й печалі.
- Якщо однорідні члени речення поєднані сполучниками «і» («й», «та») в пари, то перед сполучниками коми не ставляться, а пари відокремлюються комами: Я пам’ятаю перемоги та поразки, радості й печалі.
- Коли два слова, перед кожним з яких стоять сполучники «і» або «ні», становлять єдиний усталений вислів, то коми між ними не ставимо: і так і сяк, і туди і сюди, і вдень і вночі, і хочеться і колеться.
- Якщо ряд однорідних членів речення з повторюваним сполучником «і» («й») завершується зворотами «і таке інше» (скорочено і т. ін.), «і так далі» (і т. д.), такі звороти не відокремлюються комою, оскільки їх не можна розглядати як звичайні однорідні члени речення.
- У складносурядному реченні не потрібно ставити кому перед сполучниками «і» («й», «та»):
Якщо обидві частини речення мають спільне слово чи частину: Уже прийшла осінь і пора збирати урожай.
Якщо речення однотипні (окличні, питальні чи спонукальні): Що саме тут заповнювати й куди я маю віднести анкету?
Раніше ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:
- «Надобраніч» чи «на добраніч»
- «Назавжди» чи «на завжди»
- «Будь ласка» чи «будь-ласка»
- «На пам’ять» чи «напам’ять»
- «Якраз» чи «як раз»
- «Тому що», «томущо» чи «тому-що»
- «Немає» чи «не має»
- «По батькові» чи «по-батькові»
- «Хабара» чи «хабаря»
За тегом «українська мова» можна знайти поширені помилки, поради та правила написання слів, згідно з новим правописом.
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