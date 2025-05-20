Вставні слова збагачують нашу мову, додаючи акценти. Їх використовують як у художній літературі, так і у розмовній мові. Які слова вважають вставними, чи потрібно їх виділяти комами на письмі та чи є винятки з правил?

Важливо запам’ятати, що вставні слова та конструкції не є членами речення. На письмі їх потрібно виділяти комами, але є «але».

Варто відрізняти вставні слова від омонімічних слів та їх сполучень, які є членами речення (найчастіше обставинами) або рідше сполучниками – у такому разі комами їх не виділяють.

Приклад:

Ці слова , до речі, викликають сумнів.

викликають сумнів. Ці слова сказані до речі.

Вставні слова не потрібно виділяти комами, якщо вони входять до складу відокремлених членів речення:

Дмитро , очевидно поспішаючи, не поснідав.

не поснідав. Надвечір, мабуть годині о шостій, почався дощ.

Згідно з новим українським правописом, вставні слова та конструкції можна поділити на такі групи:

виражають сумнів або впевненість : безперечно, без сумніву (безсумнівно), безумовно, відома річ, звичайно, звісно, зрозуміло, немає сумніву, певна річ, природно, справді, ясна річ, видно, думаю, здається (здавалося б), либонь, мабуть, може, очевидно, певно, скоріше за все, слід гадати і т. ін.;

: безперечно, без сумніву (безсумнівно), безумовно, відома річ, звичайно, звісно, зрозуміло, немає сумніву, певна річ, природно, справді, ясна річ, видно, думаю, здається (здавалося б), либонь, мабуть, може, очевидно, певно, скоріше за все, слід гадати і т. ін.; виражають емоційну оцінку : на біду, на жаль, на щастя, грішним ділом, чого доброго, як на гріх;

: на біду, на жаль, на щастя, грішним ділом, чого доброго, як на гріх; указують на зв’язок думок, послідовність викладу : по-перше, по-друге і т. ін.; з одного боку, з другого боку; наприклад, так, відповідно, отже, таким чином, словом, виходить, значить, зрештою, нарешті; до речі, зокрема (Він, зокрема, сказав, що…), крім того, навпаки та ін., а також проте й однак (у середині, а не на початку речення, де ці слова є сполучниками);

: по-перше, по-друге і т. ін.; з одного боку, з другого боку; наприклад, так, відповідно, отже, таким чином, словом, виходить, значить, зрештою, нарешті; до речі, зокрема (Він, зокрема, сказав, що…), крім того, навпаки та ін., а також проте й однак (у середині, а не на початку речення, де ці слова є сполучниками); характеризують ставлення до способу висловлення думки : власне (власне кажучи), інакше кажучи (іншими словами), коротко кажучи, можна сказати, так би мовити, що називається, якщо можна так висловитися, як [то] кажуть та ін.; головне, між іншим, правда (щоправда), точніше та ін.;

: власне (власне кажучи), інакше кажучи (іншими словами), коротко кажучи, можна сказати, так би мовити, що називається, якщо можна так висловитися, як [то] кажуть та ін.; головне, між іншим, правда (щоправда), точніше та ін.; підкреслюють експресивний характер висловлення : далебі, з дозволу сказати, між нами кажучи, по правді кажучи, чесно кажучи, сказати по правді та ін.;

: далебі, з дозволу сказати, між нами кажучи, по правді кажучи, чесно кажучи, сказати по правді та ін.; указують на джерело повідомлення : кажуть, за повідомленням, за словами, як сказав (хтось), на думку (когось), на мій погляд, на нашу думку, по-моєму, по-твоєму і т. ін., як на мене і т. ін.; мов, мовляв; чую, бачу, пам’ятаю та ін.;

: кажуть, за повідомленням, за словами, як сказав (хтось), на думку (когось), на мій погляд, на нашу думку, по-моєму, по-твоєму і т. ін., як на мене і т. ін.; мов, мовляв; чую, бачу, пам’ятаю та ін.; звернені до когось, щоб привернути увагу: уяви, слухай, бачите, віриш, даруйте, дозволь, знаєте, пам’ятаєш, погодься, пробачте.

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