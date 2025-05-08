Вступники активно готуються до написання НМТ-2025 та уже обрали омріяні університети. Незабаром кілька сотень тисяч людей візьмуть участь у вступній кампанії.

У соцмережах, під час розмов чи у ЗМІ можна почути формулювання «поступати у ВУЗ», але чи правильно так говорити? Випускники «вступають» чи «поступають» до університету? Чи можна навчальний заклад називати ВУЗом?

Репетиторка з української мови Анна Огойко, авторка проєкту «На всі 200» розповідає, що ВУЗ – це поширене скорочення від російського «вищого учбового закладу». Українській мові ця абревіатура не притаманна, натомість використовують ВНЗ – вищий навчальний заклад, але останні роки правильною вважається абревіатура ЗВО – заклад вищої освіти.

В Україні випускники шкіл «вступають» до університетів, коледжів. «Поступити до університету» – це калька з російської мови.

Як правильно говорити про вступну кампанію:

«Моя сестра подаватиме документи на вступ до трьох університетів».

до трьох університетів». «Твої результати вражають. До якого університету плануєш вступати ?».

?». «Вчителька показали нам рейтинг найпопулярніших українських ЗВО».

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Раніше ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:

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