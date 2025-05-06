Важливо займатись вивченням нової мови регулярно, адже це ключ до успіху

Англійська мова є однією з найпопулярніших у світі та стає невід’ємною частиною нашого життя. Ви можете дізнаватись більше про події у світі, читати книги або дивитись фільми в оригіналі, використовувати англійську для навчання, роботи, подорожей. Знати англійську подай на розмовному рівні хотіли б усі, але як почати навчання та не закинути його?

Ми зібрали для вас найпопулярніші поради викладачів про те, як ефективно та безкоштовно вивчити англійську мову. Вони будуть корисні людям, які вивчають мову самостійно без репетитора, і тим, хто навчається з викладачем.

Мета

Якщо ви хочете вивчити англійську мову, бо це модно, то є ризик, що через місяць ви закинете навчання через лінь, брак часу чи мотивації. Якщо ви уже читаєте цей текст, то подумайте, для чого вам нові знання іноземної мови, поставте мету. Можливо, ви хочете підвищити рівень англійської з А2 до В1? Тоді поставте мету і дедлайн, наприклад, пів року та працюйте над цим. Хочете поїхати за кордон та почуватись впевнено, спілкуючись із іноземцями? Мрієте навчатись у закордонному ВНЗ або хочете кар’єрного росту? Визначте свою мету.

Усім треба план

З мотивацією розібрались, тепер вам треба план. Хочете покращити свій рівень самостійно чи шукаєте викладача, який складе план навчання для вас? Якщо самостійно, то визначте скільки часу на тиждень вам комфортно приділяти навчанню та у якому форматі плануєте це робити. Це можуть бути пів години на день на перегляд серіалу іноземною мовою/ читання книжки/ вивчення граматики. Важливо займатись вивченням нової мови регулярно, адже це ключ до успіху. Щодня невеликими кроками поповнювати свої знання.

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

Дисципліна та хобі

Перетворіть вивчення іноземної мови на своє хобі – обирайте теми, які вам близькі. Якщо ви любите читати – робіть це англійською. Щовечора дивитесь серіали – обирайте ті, які ви можете дивитись англійською (для зручності можете вмикати англійські субтитри). Занотовуйте незнайомі вам слова, шукайте їхнє значення у словниках та запам’ятовуйте. Повірте, якщо певні слова траплятимуться вам часто, то ви їх швидко запам’ятаєте. Якщо ви любите танці, то дізнайтесь усе про ваше хобі англійською мовою: які є види танців, як називають репетиції, вбрання, рухи, які емоції показує танцюрист.

Вам має бути цікаво вчити англійську мову, саме так ви зможете дотримуватись дисципліни. А регулярність запорука успіху.

Граматика та слова

Якщо у вас початковий рівень знань, то не занурюйтеся сильно у граматику. Формуйте свій словниковий запас, роззирніть довкола та спробуйте описати те, що ви бачите, англійською. Стіл, комп’ютер, чашка кава, вазонок, книги, записник… Чим ви сьогодні снідали? А як добирались на навчання чи роботу? Спробуйте описати свій день. Вивчіть слова, які ви використовуєте щодня та повторюйте їх.

Щоб покращувати вимову, можете читати вголос, повторювати вивчені слова. Слухайте подкасти, відео з носіями мови або просто англомовні програми, щоб сприймати мову на слух.

Про граматику теж не потрібно забувати, але не намагайтесь зазубрити усі правила. Саме через граматику люди часто покидають навчання. Не хвилюйтесь, якщо ви не розумієте усіх часів, не знаєте, коли ставити які артиклі, вживати герундій або інфінітив. З часом ви не раз повертатиметесь до правил і обов’язково усе запам’ятаєте, але не дайте складнощам граматики відбити у вас бажання розвиватись. Не все зразу, дайте собі час.

Помилки – це добре

На помилках вчаться, ви ж знаєте? Робити помилки – це добре, кожна помилка допомагає вам розвиватись. Це можна говорити не лише про вивчення англійської мови. Не бійтесь говорити іноземною мовою, пробуйте писати листи, помиляйтесь. Якщо у розмові ви зробите помилку, скажете неправильне слово чи забудете його значення – не біда, ніхто не буде з вас сміятись, навпаки більшість людей спробує вам допомогти, а не буде засуджувати.