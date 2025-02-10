Львівський програміст створив безкоштовний застосунок з вивчення англійської граматики
Senior Software Engineer Артем Петрусенко зі Львова напрацював вебдодаток GrammarTrack, в якому безкоштовно можна вивчати граматику англійської мови, пише «Освіторія».
Додаток успішно пройшов бета-тестування й нещодавно вийшов у повноцінний реліз.
У ньому можна безплатно вивчати англійську граматику всіх рівнів складності:
оцінити свій поточний рівень знань,
ставити короткострокові цілі та відстежувати прогрес,
миттєво перевіряти завдання з детальним поясненням.
Інструмент штучного інтелекту допоможе виявити слабкі місця в навчанні користувача та щоденно надаватиме рекомендації з обраних тем.
Вебзастосунок охоплює чотири рівні складності, 6 тематичних курсів, 50 граматичних тем та 6500 практичних завдань.
Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.
Спробувати додаток можна за посиланням.