Вправлятися у граматиці можна за різними рівнями складності

Senior Software Engineer Артем Петрусенко зі Львова напрацював вебдодаток GrammarTrack, в якому безкоштовно можна вивчати граматику англійської мови, пише «Освіторія».

Додаток успішно пройшов бета-тестування й нещодавно вийшов у повноцінний реліз.

У ньому можна безплатно вивчати англійську граматику всіх рівнів складності:

оцінити свій поточний рівень знань,

ставити короткострокові цілі та відстежувати прогрес,

миттєво перевіряти завдання з детальним поясненням.

Інструмент штучного інтелекту допоможе виявити слабкі місця в навчанні користувача та щоденно надаватиме рекомендації з обраних тем.

Вебзастосунок охоплює чотири рівні складності, 6 тематичних курсів, 50 граматичних тем та 6500 практичних завдань.

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

Спробувати додаток можна за посиланням.