Доброю нагодою практикувати мову є розмовні клуби

Під час вивчення іноземної мови найскладніше застосовувати її на розмовному рівні. Часто у людей виникає страх і мовний бар’єр. «Ocвiтa.ua» розповідає, як подолати невпевненість, та наводить основні поради, як вільно заговорити іноземною.

Курси, розмовні клуби та усне спілкування

Вивчення розмовної англійської мови не зводиться лише до заняття з підручниками. Основна мета тих, хто опановує іноземну, – вільно розмовляти з носіями мови у різних побутових та робочих ситуаціях.

Для якнайшвидшого досягнення мети варто використовувати всі доступні методи:

мовні курси;

розмовні клуби;

соцмережі;

мобільні застосунки;

перегляд контенту англійською в інтернеті.

Щоб практикуватися в усному спілкуванні, не бійтеся брати участь в обговореннях і висловлювати свої думки на заняттях. Це допоможе покращити вимову, лексику та граматику.

Під час розмови не лише говоріть, але й уважно слухайте співрозмовника. Це покращить навички розуміння мови в реальних умовах.

Варто запитувати викладача або інших учасників навчання. Це допоможе усунути всі сумніви та закріпити вивчений матеріал. Можна практикуватися самостійно, наприклад, читати вголос або дивитись фільми без субтитрів.

Щоб покращити навички говоріння, потрібно практикуватися регулярно – хоча 30 хвилин щодня.

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Як побороти мовний бар’єр

Мовний бар’єр – це страх розмовляти іноземною мовою. Його спричиняє малий досвід, невпевненість у собі або негативний досвід, пов’язаний з вивченням мови. Щоб його побороти, потрібно насамперед зрозуміти причини.

Поради, які допоможуть побороти мовний бар’єр:

Почніть з простих речень . Не намагайтеся говорити складними реченнями, поки не відчуєте себе впевнено.

Не бійтеся робити помилки . Навіть якщо ви зробите помилку, зміст розмови все одно будете зрозумілим. Продовжуйте розмовляти.

Не соромтеся просити про допомогу . Якщо ви чогось не розумієте, не соромтеся запитати співрозмовника або викладача.

Зануріться в англомовне середовище. Дивіться фільми та серіали англійською мовою, слухайте англійську музику, читайте англомовні книги та статті.

Якщо ви боїтеся помилитися, спробуйте змінити своє ставлення до помилок. Навіть носії мови їх роблять.